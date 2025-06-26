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26 июня 2025, 07:42

В Генштабе ВСУ назвали потери РФ по состоянию на 26 июня

26 июня 2025, 07:42
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иллюстративное фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 1100 окупантов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.06.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 1015750 (+1100) человек
  • танков – 10968 (+1) ед
  • боевых бронированных машин – 22892 (+7) ед
  • артиллерийских систем – 29617 (+48) ед
  • РСЗО – 1425 (+0) ед
  • средства ПВО – 1188 (+0) ед
  • самолетов – 416 (+0) ед
  • вертолетов – 337 (+0) ед
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 42153 (+107)
  • крылатые ракеты – 3388 (+0)
  • корабли / катера – 28 (+0) ед
  • подводные лодки – 1 (+0) ед
  • автомобильной техники и автоцистерн - 53195 (+111) ед
  • специальная техника – 3921 (+1)

Напомним, по подсчетам Daily Mail, ядерная война может уничтожить более 5 миллиардов человек.

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