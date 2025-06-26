В Генштабе ВСУ назвали потери РФ по состоянию на 26 июня
За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 1100 окупантов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.06.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1015750 (+1100) человек
- танков – 10968 (+1) ед
- боевых бронированных машин – 22892 (+7) ед
- артиллерийских систем – 29617 (+48) ед
- РСЗО – 1425 (+0) ед
- средства ПВО – 1188 (+0) ед
- самолетов – 416 (+0) ед
- вертолетов – 337 (+0) ед
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 42153 (+107)
- крылатые ракеты – 3388 (+0)
- корабли / катера – 28 (+0) ед
- подводные лодки – 1 (+0) ед
- автомобильной техники и автоцистерн - 53195 (+111) ед
- специальная техника – 3921 (+1)
Напомним, по подсчетам Daily Mail, ядерная война может уничтожить более 5 миллиардов человек.
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