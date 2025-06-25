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25 червня 2025, 21:45

Ядерна війна може знищити понад 5 мільярдів людей, - Daily Mail

25 червня 2025, 21:45
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фото: Freepik
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У разі глобальної ядерної війни на планеті можуть загинути понад 5 мільярдів людей. Причина - не лише вибухи, а й наслідки: ядерна зима, голод і колапс інфраструктури.

Про це йдеться у публікації Daily Mail, передає RegioNews.

Причинами такої катастрофи будуть не лише вибухи, а й вторинні наслідки: глобальний голод, викиди радіації, руйнування інфраструктури та так звана ядерна зима - різке зниження температури й зникнення сонячного світла.

Найбільше постраждають густонаселені регіони, де системи постачання продуктів і води повністю залежні від централізованих джерел. Припинення міжнародної торгівлі, знищення сільського господарства та неможливість забезпечити базові потреби можуть призвести до стрімкої загибелі населення.

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Дослідники вказують, що найменше постраждають Австралія та Нова Зеландія. Ці країни, за рахунок географічної віддаленості та власного продовольчого виробництва, мають більше шансів уникнути критичного дефіциту їжі. Водночас навіть там можливі гуманітарні виклики, якщо глобальна система остаточно зруйнується.

Фахівці наголошують: нині планета залишається надзвичайно вразливою до навіть одного запуску ядерної боєголовки. Тому міжнародна спільнота має зосередити зусилля на стримуванні ескалацій та недопущенні катастрофічних сценаріїв.

Раніше повідомлялося, Росія відвела стратегічні ракетоносці Ту-160 подалі від України, – The Telegraph.

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