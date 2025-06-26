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Президент України Володимир Зеленський підписав важливу угоду із Генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе. Тепер буде створено Спеціальний трибунал для

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews.

Володимир Зеленський підписав із Генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе підписали Угоду про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Слід зазначити, що трибунал має забезпечити міжнародне розслідування злочину агресії та притягнути до відповідальності вище керівництво РФ.

"Гаага чекає на винуватців. Відповідальність має бути. Дякуємо за те, що Рада Європи взяла на себе лідерство в цьому процесі. Справедливість обовʼязково буде відновлена", - написав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом. За словами українського лідера, вони обговорювали купівлю американської ППО для захисту наших міст.