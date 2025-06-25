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25 июня 2025, 21:45

Ядерная война может уничтожить более 5 миллиардов человек, - Daily Mail

25 июня 2025, 21:45
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фото: Freepik
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В случае глобальной ядерной войны на планете может погибнуть более 5 миллиардов человек. Причина – не только взрывы, но и последствия: ядерная зима, голод и коллапс инфраструктуры.

Об этом идет речь в публикации Daily Mail, передает RegioNews.

Причинами такой катастрофы будут не только взрывы, но и вторичные последствия: глобальный голод, выбросы радиации, разрушение инфраструктуры и так называемая ядерная зима – резкое понижение температуры и исчезновение солнечного света.

Больше всего пострадают густонаселенные регионы, где системы поставок продуктов и воды полностью зависят от централизованных источников. Прекращение международной торговли, уничтожение сельского хозяйства и невозможность обеспечения базовых потребностей могут привести к стремительной гибели населения.

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Исследователи указывают, что меньше всего пострадают Австралия и Новая Зеландия. Эти страны за счет географической удаленности и собственного продовольственного производства имеют больше шансов избежать критического дефицита пищи. В то же время, даже там возможны гуманитарные вызовы, если глобальная система окончательно разрушится.

Специалисты отмечают: сейчас планета остается чрезвычайно уязвимой даже к одному запуску ядерной боеголовки. Поэтому международное сообщество должно сосредоточить усилия на сдерживании эскалаций и недопущении катастрофических сценариев.

Ранее сообщалось, что Россия отвела стратегические ракетоносцы Ту-160 подальше от Украины, – The Telegraph.

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