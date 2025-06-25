фото: полиция Черкасской области

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews.

В трех областях Украины разоблачили масштабную схему продажи фейковых документов через поддельные приложения "Резерв+" и "Дия". Правоохранители – Нацполиция и СБУ – задержали группу дельцов, организовавших этот нелегальный бизнес.

По данным следствия, преступная схема действовала на территории Черкасской, Киевской и Житомирской областей. Злоумышленники предлагали поддельные документы, позволявшие уклоняться от мобилизации, используя поддельные приложения, имитирующие официальные сервисы.

Одному из организаторов уже сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Речь идет о препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований, а также о подделке документов в сговоре с группой лиц.

Задержанным грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время продолжается досудебное расследование, правоохранители продолжают документировать преступную деятельность и устанавливают всех причастных к этой схеме.

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