В Україні оголошено жовтий рівень небезпеки через сильний вітер: перелік областей

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Сьогодні, 25 червня, у більшості західних областей України, а також у Житомирській області, очікуються небезпечні метеорологічні явища. За даними синоптиків, вдень прогнозуються пориви вітру швидкістю 15–20 м/с

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр,

передає RegioNews.

Зазначається, що оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних служб, а також створити труднощі для руху транспорту.

Жителів закликають бути обережними: не перебувати під старими деревами, рекламними конструкціями та лініями електропередач, уникати поїздок без нагальної потреби.

Нагадаємо, в Україні протягом також 24-26 червня оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки у низці регіонів країни.