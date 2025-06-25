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25 червня 2025, 07:39

В Україні оголошено жовтий рівень небезпеки через сильний вітер: перелік областей

25 червня 2025, 07:39
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Сьогодні, 25 червня, у більшості західних областей України, а також у Житомирській області, очікуються небезпечні метеорологічні явища. За даними синоптиків, вдень прогнозуються пориви вітру швидкістю 15–20 м/с

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр,
передає RegioNews.

Зазначається, що оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних служб, а також створити труднощі для руху транспорту.

Жителів закликають бути обережними: не перебувати під старими деревами, рекламними конструкціями та лініями електропередач, уникати поїздок без нагальної потреби.
Нагадаємо, в Україні протягом також 24-26 червня оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки у низці регіонів країни.

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