Небезпечні стихійні явища: сипноптики попередили українців про 25 червня
Синоптики поділились детальним прогнозом погоди на 25 червня. Як виявилось, низці областей варто бути уважніше
Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає RegioNews.
В Україні в середу, 25 червня, очікується мінлива хмарність. При цьому вночі на сході, південному сході країни, вдень місцями у північній частині короткочасний дощ з грозою. На решті території опадів не прогнозують.
Температура повітря вночі від 12 до 17 градусів тепла, у південних областях — до 20 градусів. Вдень від 21 до 26 градусів тепла, а у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті — від 27 до 32 градусів тепла.
У Київській області вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Температура повітря від 12 до 17 градусів удень, а вночі — від 21 до 26 градусів. У столиці від 14 до 16 градусів вдень, а вночі — від 23 до 25 градусів вище нуля.
Також синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища на 25 червня. Вдень у більшості західних та Житомирській областях пориви вітру від 15 до 20 метрів на секунду. Оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - попередили в Укргідрометцентрі.