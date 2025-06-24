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Синоптики поділились детальним прогнозом погоди на 25 червня. Як виявилось, низці областей варто бути уважніше

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає RegioNews.

В Україні в середу, 25 червня, очікується мінлива хмарність. При цьому вночі на сході, південному сході країни, вдень місцями у північній частині короткочасний дощ з грозою. На решті території опадів не прогнозують.

Температура повітря вночі від 12 до 17 градусів тепла, у південних областях — до 20 градусів. Вдень від 21 до 26 градусів тепла, а у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті — від 27 до 32 градусів тепла.

У Київській області вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Температура повітря від 12 до 17 градусів удень, а вночі — від 21 до 26 градусів. У столиці від 14 до 16 градусів вдень, а вночі — від 23 до 25 градусів вище нуля.

Також синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища на 25 червня. Вдень у більшості західних та Житомирській областях пориви вітру від 15 до 20 метрів на секунду. Оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.