10:26  24 червня
На Одещині 32-річна жінка зарізала пенсіонерку
06:25  24 червня
В Івано-Франківську в річці потонула людина
03:55  24 червня
З полону одразу за ґрати: у Дніпрі судять військового за дезертирство
UA | RU
UA | RU
24 червня 2025, 19:17

Небезпечні стихійні явища: сипноптики попередили українців про 25 червня

24 червня 2025, 19:17
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Синоптики поділились детальним прогнозом погоди на 25 червня. Як виявилось, низці областей варто бути уважніше

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає RegioNews.

В Україні в середу, 25 червня, очікується мінлива хмарність. При цьому вночі на сході, південному сході країни, вдень місцями у північній частині короткочасний дощ з грозою. На решті території опадів не прогнозують.

Температура повітря вночі від 12 до 17 градусів тепла, у південних областях — до 20 градусів. Вдень від 21 до 26 градусів тепла, а у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті — від 27 до 32 градусів тепла.

У Київській області вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Температура повітря від 12 до 17 градусів удень, а вночі — від 21 до 26 градусів. У столиці від 14 до 16 градусів вдень, а вночі — від 23 до 25 градусів вище нуля.

Також синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища на 25 червня. Вдень у більшості західних та Житомирській областях пориви вітру від 15 до 20 метрів на секунду. Оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - попередили в Укргідрометцентрі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
погода Укргідрометцентр Синоптики
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
18 червня 2025
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними
На Одещині судили активіста, який прикидався військовим ТЦК
24 червня 2025, 20:47
У Дніпрі зросла кількість загиблих: підтверджено 17 жертв ракетної атаки
24 червня 2025, 20:42
Росіяни атакували передмістя Херсона: є постраждала
24 червня 2025, 20:35
В Україні розглядають новий формат НМТ: які можливі зміни для вступників
24 червня 2025, 20:25
Сили оборони знищили укриття та позицію керування ворожими БпЛА на Півночі
24 червня 2025, 20:05
Удар по Дніпропетровщині: число загиблих зросло, рятувальні роботи продовжуються
24 червня 2025, 19:56
"Кожен крок допомоги – це збережені життя": Зеленський зустрівся з лідерами ЄС і НАТО
24 червня 2025, 19:44
Окупанти обстріляли Херсон: поранені 7 людей
24 червня 2025, 19:40
25 червня – день жалоби у Кривому Розі через ракетний удар у Дніпрі
24 червня 2025, 19:29
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Максим Жорін
Всі блоги »