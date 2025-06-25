В Украину возвращается жара до +34 градусов

иллюстративное фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

В четверг, 26 июня в Украине температура воздуха будет составлять:

на севере +19...+22 градуса;

на западе +22…+25, в Закарпатье +25…+30 градусов;

в центре 23…+26, в Днепропетровской области до +28 градусов;

на востоке +21…+26 градусов;

на юге жарко, +27…+31 градус.

Дожди, иногда с грозами, пройдут ночью на севере и в центре Украины, а днем в четверг - только в восточной части и на Сумщине.

Преимущественно днем 26 июня в Украине - солнечно.

Ветер северо-западный, 5-12 метров в секунду, в большинстве областей (кроме западных) штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

Напомним, жителей Киева предупредили об ухудшении погоды 26 июня.