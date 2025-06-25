В Украину возвращается жара до +34 градусов
3-4 июля в большинстве областей Украины ожидается жара +28...+34 градуса
Как передает RegioNews, об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.
В четверг, 26 июня в Украине температура воздуха будет составлять:
- на севере +19...+22 градуса;
- на западе +22…+25, в Закарпатье +25…+30 градусов;
- в центре 23…+26, в Днепропетровской области до +28 градусов;
- на востоке +21…+26 градусов;
- на юге жарко, +27…+31 градус.
Дожди, иногда с грозами, пройдут ночью на севере и в центре Украины, а днем в четверг - только в восточной части и на Сумщине.
Преимущественно днем 26 июня в Украине - солнечно.
Ветер северо-западный, 5-12 метров в секунду, в большинстве областей (кроме западных) штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.
Напомним, жителей Киева предупредили об ухудшении погоды 26 июня.
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