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25 июня 2025, 17:30

В Украину возвращается жара до +34 градусов

25 июня 2025, 17:30
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иллюстративное фото: из открытых источников
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3-4 июля в большинстве областей Украины ожидается жара +28...+34 градуса

Как передает RegioNews, об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

В четверг, 26 июня в Украине температура воздуха будет составлять:

  • на севере +19...+22 градуса;
  • на западе +22…+25, в Закарпатье +25…+30 градусов;
  • в центре 23…+26, в Днепропетровской области до +28 градусов;
  • на востоке +21…+26 градусов;
  • на юге жарко, +27…+31 градус.

Дожди, иногда с грозами, пройдут ночью на севере и в центре Украины, а днем в четверг - только в восточной части и на Сумщине.

Преимущественно днем 26 июня в Украине - солнечно.

Ветер северо-западный, 5-12 метров в секунду, в большинстве областей (кроме западных) штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

Напомним, жителей Киева предупредили об ухудшении погоды 26 июня.

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