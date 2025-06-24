Фото: ОП

ЗМІ очікують на зустріч українського та американського лідера в Гаазі. Попередньо, говорити вони будуть про санкції проти РФ

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає RegioNews.

Американські ЗМІ з посиланням на джерела стали говорити, що президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп зустрінуться в Гаазі. Йдеться про ймовірну зустріч на саміті НАТО. Проте не уточнювалось, коли саме лідери можуть поговорили - 24 або 25 червня.

За даними ЗМІ, команди завершують узгодження деталей. Розмова лідерів буде сфокусована на санкціях проти РФ та закупівлі зброї для Києва.

Нагадаємо, що Дональд Трамп в коментарі журналістам не виключав можливості цієї зустрічі. При цьому він додавав, що Володимир Зеленський "опинився в складній ситуації, йому ніколи не слід було туди потрапляти".

Український лідер також підтверджував плани про зустріч з президентом США. За словами Володимира Зеленського, команди над цим працюють, але він ще не знає, як саме це буде.