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Про це розповіла на брифінгу в "Media Center Ukraine" директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко, передає RegioNews.

Зокрема, йдеться про поділ основної сесії тестування на два дні. Причина - надмірна тривалість і навантаження: зараз тест триває до чотирьох годин поспіль.

За словами посадовиці, поділ НМТ на два етапи потенційно міг би полегшити процес проходження випробування для вступників. Однак реалізація такої ініціативи створить чимало нових труднощів. Зокрема, зросте ймовірність, що абітурієнти не зможуть з’явитися на жодну з обох частин. Це, у свою чергу, призведе до необхідності відкриття додаткової сесії.

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У результаті таких змін тривалість усього процесу НМТ може зрости до чотирьох днів, що збільшить навантаження як на організаторів, так і на учасників. Попри обговорення варіантів, остаточне рішення щодо оновленого формату поки не ухвалене.

Нагадаємо, НМТ є ключовим інструментом вступу до закладів вищої освіти в умовах воєнного стану. Тестування охоплює одразу кілька предметів і проводиться в електронному форматі.

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