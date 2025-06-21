15:55  20 червня
На Дніпропетровщині військовий влаштував стрілянину у дворі, поранено дитину
15:33  20 червня
На Сумщині зростає кількість випадків сказу: вже 10 з початку року
11:06  20 червня
Леся Нікітюк вперше стала мамою: телеведуча народила сина
UA | RU
UA | RU
21 червня 2025, 03:25

Волонтер Сергій Притула похвалився сином-випускником

21 червня 2025, 03:25
Читайте также на русском языке
Фото: YouTube
Читайте также
на русском языке

Волонтер Сергій Притула у соцмережах вперше за тривалий час показав кадри зі своїм сином Дмитром. Хлопець уже закінчив школу

Такі кадри волонтер опублікував на своїй сторінці в Instagram, передає RegioNews.

Сергій Притула опублікував фото, на якому він позує з сином. В руках у хлопця його свідоцтво про закінчення школи. До слова, закінчив школу Дмитро з відзнакою.

Колишній телеведучий побажав сину максимального успіху, і пожартував, що попереду ще НМТ, яке треба пережити. Водночас він зізнався, що йому все ж трохи сумно.

"Пишаюсь страшенно.
Трохи серце смутком огорнуло, але пора звикати до того, що син іде у самостійне плавання", - написав Притула.

Довідка. З першою дружиною Юлією Сергій Притула виховує сина Дмитра (2008 року народження). Влітку 2015 він одружився з Катериною Сопельник. Уже у 2017 році в них народилась донька Соломія. У травні 2021 року в них народилась дочка Стефанія.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес Сергій Притула
Страх і відчай: ведуча Маша Єфросиніна емоційно відреагувала на атаку на Київ та звернулась до росіян
18 червня 2025, 03:55
Співачка Анна Трінчер показала розкішний подарунок для бабусі та дідуся
17 червня 2025, 23:55
Співак Позитив розповів, як він таємно збирає гроші на майбутнє для доньки
17 червня 2025, 04:45
Всі новини »
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
18 червня 2025
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними
17 червня 2025
Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"
Такі проблеми рано чи пізно мали вилізти назовні, і число їхнє після війни тільки зростатиме
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
Перша в світі вакцина для запобігання ВІЛ: скільки це буде коштувати
21 червня 2025, 04:00
"Я цього не виключаю": Путін зробив цинічну заяву про Суми
21 червня 2025, 03:45
"Вона прекрасно виглядає": співак Тарас Тополя розповів, як ставиться до спокусливих фото дружини
21 червня 2025, 02:55
Престижну премію отримав фільм про молодого британця, який загинув на війні в Україні
21 червня 2025, 02:25
На Рівненщині в ДТП постраждало троє дітей
21 червня 2025, 01:05
Негатив у бік ТЦК перебільшений: командир "Азову" Паламар пояснив, що відбувається з мобілізацією
21 червня 2025, 00:40
Проблема сміттєвих баків у Запоріжжі: як бюджет витрачає мільйони через вандалів
20 червня 2025, 23:35
Право на освіту не звільнює від мобілізації: міністр освіти висловився про студентів, старших за 25 років
20 червня 2025, 22:45
Експерт заявив, що фортифікації на Сумщині треба було будувати ще рік тому
20 червня 2025, 21:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Всі публікації »
Сергій Фурса
Максим Жорін
Остап Дроздов
Всі блоги »