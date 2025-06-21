Фото: YouTube

Волонтер Сергій Притула у соцмережах вперше за тривалий час показав кадри зі своїм сином Дмитром. Хлопець уже закінчив школу

Такі кадри волонтер опублікував на своїй сторінці в Instagram, передає RegioNews.

Сергій Притула опублікував фото, на якому він позує з сином. В руках у хлопця його свідоцтво про закінчення школи. До слова, закінчив школу Дмитро з відзнакою.

Колишній телеведучий побажав сину максимального успіху, і пожартував, що попереду ще НМТ, яке треба пережити. Водночас він зізнався, що йому все ж трохи сумно.

"Пишаюсь страшенно.

Трохи серце смутком огорнуло, але пора звикати до того, що син іде у самостійне плавання", - написав Притула.

Довідка. З першою дружиною Юлією Сергій Притула виховує сина Дмитра (2008 року народження). Влітку 2015 він одружився з Катериною Сопельник. Уже у 2017 році в них народилась донька Соломія. У травні 2021 року в них народилась дочка Стефанія.