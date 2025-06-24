"Кожен крок допомоги – це збережені життя": Зеленський зустрівся з лідерами ЄС і НАТО
Президент України Володимир Зеленський провів спільну зустріч із ключовими європейськими партнерами — президентом Євроради Антоніу Коштою, президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте
Про це глава держави повідомив у соцмережах, передає RegioNews.
Зеленський зазначив, що сторони зосередили увагу на двох головних темах - оборонній підтримці в межах нового інструменту SAFE та євроінтеграційному процесі України.
"Важливо, щоб лідери держав-членів досягли спільного рішення щодо відкриття першого кластера. Це несправедливо, коли хтось один блокує рішення Союзу", - наголосив президент.
Окрема частина розмови стосувалася посилення санкційного тиску на Росію. Обговорили підготовку 18-го пакету обмежень, який, за словами Зеленського, має серйозно вдарити по економічних основах агресора.
"Важливо, щоб цей пакет відчутно посилив тиск на російський енергетичний і банківський сектори, тіньовий флот. Ключове в цьому – має бути сильний прайскеп на російську нафту", — підкреслив він.
У завершенні допису президент подякував європейським лідерам за підтримку, додавши:
"Кожен крок допомоги – це збережені життя".
Нагадаємо, 25 червня – День жалоби у Кривому Розі через ракетний удар у Дніпрі.