скріншот із відео

Про це розповів очільник країни, передає RegioNews.

За його словами, зустріч була "змістовною" й охопила ключові напрями безпекової співпраці між двома країнами.

"Наше головне завдання зараз – зупинити російський терор і примусити Росію до миру", – наголосив Зеленський.

Сторони обговорили подальший розвиток оборонного партнерства. Особливий акцент був зроблений на спільному виробництві дронів, зокрема перехоплювачів і безпілотників далекого радіуса дії. Президент відзначив, що під час зустрічі вдалося досягти важливого результату – домовленості про спільне виробництво:

"Я думаю, що воно зміцнить обидві країни".

Окремою темою переговорів стало посилення української протиповітряної оборони. Зеленський підтвердив, що сторони також досягли нових домовленостей у цьому напрямі.

Також обговорювалися нові санкції проти Росії. Президент України закликав союзників активізувати тиск на ключові сектори, зокрема енергетичний, банківський та логістичний:

"Потрібно тиснути на енергетичний і банківський сектор, тіньовий флот, на компанії, що постачають компоненти подвійного призначення… Все, що допомагає Путіну масштабувати виробництво зброї, має бути заблокованим".

На завершення Зеленський подякував британському прем’єру за підтримку:

"Дякую Кіру Стармеру, Великій Британії за лідерство, за всі прояви підтримки, які допомагають Україні захищати життя, берегти наших людей від російського терору".

Раніше повідомлялося, президент України зустрівся з королем Великої Британії.