14:36  23 червня
Жінка вбила чоловіка на подвір’ї приватного будинку в Дніпрі: підозрювану затримали
12:45  23 червня
На Чернігівщині автівка збила на блокпосту нацгвардійця
09:10  23 червня
У Херсоні чоловік підібрав вибухівку, яка здетонувала у нього в руках
UA | RU
UA | RU
23 червня 2025, 21:39

Україна та Британія домовилися про спільне виробництво дронів, - Зеленський про результати зустрічі з прем'єр-міністром

23 червня 2025, 21:39
Читайте также на русском языке
скріншот із відео
Читайте также
на русском языке

Президент Володимир Зеленський провів переговори з новим Прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером

Про це розповів очільник країни, передає RegioNews.

За його словами, зустріч була "змістовною" й охопила ключові напрями безпекової співпраці між двома країнами.

"Наше головне завдання зараз – зупинити російський терор і примусити Росію до миру", – наголосив Зеленський.

Сторони обговорили подальший розвиток оборонного партнерства. Особливий акцент був зроблений на спільному виробництві дронів, зокрема перехоплювачів і безпілотників далекого радіуса дії. Президент відзначив, що під час зустрічі вдалося досягти важливого результату – домовленості про спільне виробництво:

"Я думаю, що воно зміцнить обидві країни".

Окремою темою переговорів стало посилення української протиповітряної оборони. Зеленський підтвердив, що сторони також досягли нових домовленостей у цьому напрямі.

Також обговорювалися нові санкції проти Росії. Президент України закликав союзників активізувати тиск на ключові сектори, зокрема енергетичний, банківський та логістичний:

"Потрібно тиснути на енергетичний і банківський сектор, тіньовий флот, на компанії, що постачають компоненти подвійного призначення… Все, що допомагає Путіну масштабувати виробництво зброї, має бути заблокованим".

На завершення Зеленський подякував британському прем’єру за підтримку:

"Дякую Кіру Стармеру, Великій Британії за лідерство, за всі прояви підтримки, які допомагають Україні захищати життя, берегти наших людей від російського терору".

Раніше повідомлялося, президент України зустрівся з королем Великої Британії.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Зеленський король Чарльз Британія зустріч прем'єр співпраця
Президент України зустрівся з королем Великої Британії
23 червня 2025, 18:35
Росія вдарила ракетою по ліцею на Одещині: є загиблі, - Зеленський
23 червня 2025, 16:38
Зеленського намагались вбити у Польщі - СБУ
23 червня 2025, 16:15
Всі новини »
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
18 червня 2025
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними
17 червня 2025
Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"
Такі проблеми рано чи пізно мали вилізти назовні, і число їхнє після війни тільки зростатиме
Напад на військового Азову в Івано-Франківську: двоє нападників виявились військовими з 3-ї окремої штурмової бригади
23 червня 2025, 21:57
Горе-матір з Харкова, яка продала дитину, отримала вирок
23 червня 2025, 21:26
У Харкові жінка отримала 8 років за спробу продати новонароджену доньку
23 червня 2025, 21:23
Черговий обстріл Дніпропетровщини: пошкоджено багатоповерхівки та приватні оселі
23 червня 2025, 20:51
Хотів підпалити автівку ТЦК: на Одещині судили "невловимого" агента РФ
23 червня 2025, 20:45
В Шевченківському районі Києва вже 14 годин триває ліквідація наслідків російської атаки
23 червня 2025, 20:16
На Миколаївщині засудили агента РФ, який публікував геолокації ЗСУ
23 червня 2025, 19:56
У Києві з 1 липня школярі оплачуватимуть проїзд у транспорті, - КМДА
23 червня 2025, 19:54
Родина харківського поліцейського втратила розкішне майно на 7,8 млн грн
23 червня 2025, 19:21
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Максим Жорін
Всі блоги »