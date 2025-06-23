Україна та Британія домовилися про спільне виробництво дронів, - Зеленський про результати зустрічі з прем'єр-міністром
Президент Володимир Зеленський провів переговори з новим Прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером
Про це розповів очільник країни, передає RegioNews.
За його словами, зустріч була "змістовною" й охопила ключові напрями безпекової співпраці між двома країнами.
"Наше головне завдання зараз – зупинити російський терор і примусити Росію до миру", – наголосив Зеленський.
Сторони обговорили подальший розвиток оборонного партнерства. Особливий акцент був зроблений на спільному виробництві дронів, зокрема перехоплювачів і безпілотників далекого радіуса дії. Президент відзначив, що під час зустрічі вдалося досягти важливого результату – домовленості про спільне виробництво:
"Я думаю, що воно зміцнить обидві країни".
Окремою темою переговорів стало посилення української протиповітряної оборони. Зеленський підтвердив, що сторони також досягли нових домовленостей у цьому напрямі.
Також обговорювалися нові санкції проти Росії. Президент України закликав союзників активізувати тиск на ключові сектори, зокрема енергетичний, банківський та логістичний:
"Потрібно тиснути на енергетичний і банківський сектор, тіньовий флот, на компанії, що постачають компоненти подвійного призначення… Все, що допомагає Путіну масштабувати виробництво зброї, має бути заблокованим".
На завершення Зеленський подякував британському прем’єру за підтримку:
"Дякую Кіру Стармеру, Великій Британії за лідерство, за всі прояви підтримки, які допомагають Україні захищати життя, берегти наших людей від російського терору".
Раніше повідомлялося, президент України зустрівся з королем Великої Британії.