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24 июня 2025, 19:44

"Каждый шаг помощи – это сохраненные жизни": Зеленский встретился с лидерами ЕС и НАТО

24 июня 2025, 19:44
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фото: Телеграмм/Zelenskiy/Official.
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Президент Украины Владимир Зеленский провел совместную встречу с ключевыми европейскими партнерами – президентом Евросовета Антониу Коштой, президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает RegioNews.

Зеленский отметил, что стороны сосредоточили внимание на двух главных темах – оборонной поддержке в рамках нового инструмента SAFE и евроинтеграционном процессе Украины.

"Важно, чтобы лидеры государств-членов достигли совместного решения по открытию первого кластера. Это несправедливо, когда кто-то один блокирует решение Союза", - подчеркнул президент.

Отдельная часть разговора касалась усиления санкционного давления на Россию. Обсудили подготовку 18-го пакета ограничений, который, по словам Зеленского, серьезно ударит по экономическим основам агрессора.

"Важно, чтобы этот пакет ощутимо усилил давление на российский энергетический и банковский секторы, теневой флот. Ключевое в этом должен быть сильный прайскеп на российскую нефть", - подчеркнул он.

В завершении сообщения президент поблагодарил европейских лидеров за поддержку, добавив:

"Каждый шаг помощи – это сохраненные жизни".

Напомним, 25 июня – День траура в Кривом Роге из-за ракетного удара в Днепре.

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