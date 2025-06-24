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24 июня 2025, 17:35

Коррупция в Минрегионе: когда Чернышеву изберут меру пресечения - назвали дату

24 июня 2025, 17:35
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Фото из открытых источников
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В Высшем антикоррупционном суде готовятся к судебному заседанию, где изберут меру пресечения для Алексея Чернышева. При этом САП, по данным журналистов, будет просить о залоге для него

Об этом сообщает Общественное, передает RegioNews.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) будет избирать меру пресечения вице-премьер-министру – министру национального единства Алексею Чернышеву уже в среду, 25 июня.

По данным журналистов, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) будет просить о мере пресечения для Чернышева в виде залога. То есть, без содержания под стражей.

При этом спикер ВАКС Олеся Чемерис также подтвердила, что суд будет выбирать меру пресечения одному из высокопоставленных должностных лиц. Однако она не называла фамилию.

Напомним, ранее НАБУ и САП сообщили о подозрениях окружению бывшего главы Министерства развития общин и территорий Алексея Чернышева. Правоохранители разоблачили коррупционную схему с участием топ-чиновников государства, которая могла привести к причинению государству более миллиарда убытков.

Кроме того, бывшему члену правления НАК "Нафтогаз Украины" Василию Володину по этому делу оскорбили меру пресечения: заключение под стражу на 60 дней до 17 августа (альтернатива — залог в размере 20 миллионов гривен).

Уже 23 июня стало известно, что НАБУ официально объявило о подозрении и самому Алексею Чернышеву. Он явился в НАБУ сам. Подозрение ему объявили в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц. В Facebook он рассказал, что разговор с детективами длился несколько часов.

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