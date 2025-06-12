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12 червня 2025, 16:27

Євро стрибнув до історичного максимуму, долар знизився — курс валют від НБУ

12 червня 2025, 16:27
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Фото: Національний банк України
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Національний банк України оновив офіційні курси валют на п’ятницю, 13 червня

Про це повідомляє Національний банк України, передає RegioNews.

Так на офіційному сайті Нацбанку України оприлюднили нові курси валют на п’ятницю, 13 червня. Згідно з офіційними даними, курс євро знову зріс і сягнув рекордної позначки. Вперше в історії за євро доведеться віддати понад 48 гривень — 48,0825 грн. Це майже на 63 копійки більше, ніж напередодні.

Водночас курс долара до гривні дещо знизився. Наразі офіційна вартість американської валюти становить 41,4880 грн, що на 2 копійки менше, ніж раніше. Такі цифри оприлюднені на сайті Національного банку України.

На міжбанківському ринку курс долара також зазнав змін. Торги відкрились із позначок 41,40–41,43 грн за долар США, що на 12 копійок нижче за рівень попереднього закриття. На готівковому ринку ситуація дещо інша - долар трохи зріс у ціні до 41,75 грн, а євро впевнено закріпився вище 48 грн.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія оголосила про рекордну допомогу Україні: що входить

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