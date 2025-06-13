В Україні дітям без щеплень можуть заборонити відвідувати навчальні заклади

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У разі відсутності щеплення можна навчатися на заочній, дистанційній, мережній, індивідуальній чи інших визначених законодавством формах

Відповідний законопроект зареєстрували у парламенті, передає RegioNews.

У пояснювальній записці зазначається, що метою документа є приведення законодавства в цій сфері у відповідність до законодавства про систему громадського здоровʼя.

"У новому Законі взято до уваги міжнародний досвід та практики, які використовуються закордоном з метою захисту населення від інфекційних хвороб, зокрема і відповідальність батьків на законодавчому рівні за відмову від проведення обов’язкових щеплень дітям, а також, медичних працівників. Рутинні щеплення обов'язкові в більшості країн Європейського Союзу", - йдеться у тексті.

На думку авторів документа, необхідність прийняття проєкту обумовлена потребою подальшого розвитку системи громадського здоров’я, узгодження законодавства України зі світовими та європейськими стандартами у сфері протидії інфекційним захворюванням, забезпечення державної політики національної безпеки країни, формування рішень задля створення сприятливих умов розвитку системи охорони здоров’я в аспекті протидії інфекційним хворобам на наступні роки.

Нагадаємо, в Україні різко зросла смертність серед цивільних.