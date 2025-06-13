06:15  13 червня
Сили оборони отримали на озброєння гексакоптер-бомбардувальник "Волиняка"
05:05  13 червня
У багажнику та через Дністер: на Вінниччині викрили "сімейну" втечу від мобілізації
02:55  13 червня
Співак Melovin пережив операцю: артист розповів, як це було
UA | RU
UA | RU
13 червня 2025, 07:59

Кредити без згоди: на Рівненщині працівниця банку ошукала трьох клієнток

13 червня 2025, 07:59
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці Рівненської області викрили 31-річну співробітницю фінансової установи, яку підозрюють у шахрайстві щодо трьох жительок регіону. Завдані нею збитки оцінюються у понад 438 тисяч гривень

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що жінка, користуючись службовим становищем, встановлювала онлайн-банкінг на своєму телефоні, вводила дані клієнток і без їхнього відома оформлювала кредити.

Зокрема:

  • на одну з постраждалих аферистка оформила три кредити зі збільшеними лімітами;
  • від імені іншої подала заявку на відкриття кредитного рахунку та заволоділа грошима;
  • третю клієнтку шахрайка вмовила взяти кредит "для допомоги", посилаючись на складні життєві обставини.

Гроші надходили на її власну банківську картку або на рахунки родичів.

Слідчі повідомили зловмисниці про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання її запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Чернівецькій області поліція повідомила про підозру 30-річному ексспівробітнику державного банку, який незаконно втручався в автоматизовану систему та привласнював гроші клієнтів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Рівненська область банк працівник махінації шахрайство поліція кредити
На Кіровоградщині жінку підозрюють у шахрайстві з родичами зниклих військових - майже 400 тис. грн збитків
12 червня 2025, 13:21
Жителька Тернополя хотіла продати дитячий візок і втратила понад 5000 грн
12 червня 2025, 10:31
Всі новини »
11 червня 2025
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Українська армія зірвала підступні плани російських окупантів, які "не помічали" представники імпотентного МАГАТЕ
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
Сумщина під вогнем: за добу понад 50 обстрілів, є постраждалі
13 червня 2025, 08:46
Намагався обікрасти квартиру і зберігав боєприпаси: рівнянин проведе 5 років за ґратами
13 червня 2025, 08:22
Росіяни вбили 2 і поранили 5 жителів Донеччини
13 червня 2025, 08:10
Жителі Херсонщини отримають понад 2,5 млн грн грошової допомоги: що відомо
13 червня 2025, 07:55
Інцидент в Одесі: чоловік ударив ножем представника ТЦК
13 червня 2025, 07:39
Війська РФ скинули на Запорізьку область 10 авіабомб: є жертва та постраждалі
13 червня 2025, 07:30
Синоптики попереджають: Україну накриє штормовий вітер
13 червня 2025, 07:16
На Львівщині за допомогою дрона затримали жителя Києва, який вже втретє намагався втекти за кордон
13 червня 2025, 07:10
У ВМС розповіли, скільки у морі ракет типу "Калібр"
13 червня 2025, 07:05
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Павло Казарін
Мар'яна Безугла
Всі блоги »