Кредити без згоди: на Рівненщині працівниця банку ошукала трьох клієнток

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Правоохоронці Рівненської області викрили 31-річну співробітницю фінансової установи, яку підозрюють у шахрайстві щодо трьох жительок регіону. Завдані нею збитки оцінюються у понад 438 тисяч гривень

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що жінка, користуючись службовим становищем, встановлювала онлайн-банкінг на своєму телефоні, вводила дані клієнток і без їхнього відома оформлювала кредити.

Зокрема:

на одну з постраждалих аферистка оформила три кредити зі збільшеними лімітами;

від імені іншої подала заявку на відкриття кредитного рахунку та заволоділа грошима;

третю клієнтку шахрайка вмовила взяти кредит "для допомоги", посилаючись на складні життєві обставини.

Гроші надходили на її власну банківську картку або на рахунки родичів.

Слідчі повідомили зловмисниці про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання її запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Чернівецькій області поліція повідомила про підозру 30-річному ексспівробітнику державного банку, який незаконно втручався в автоматизовану систему та привласнював гроші клієнтів.