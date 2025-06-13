"ПриватБанк" попередив про проведення планових технічних робіт

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Державний «ПриватБанк» попередив українців про проведення планових технічних робіт 14 червня. Завтра не будуть доступні операції з картками

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційне попередження банку.

Зазначається, що у ніч на 14 червня з 00:05 до 06:30 проводитимуться планові технічні роботи.

У цей час:

операції з картками та будь-які платежі будуть недоступні;

не будуть працювати банкомати та POS-термінали.

"Радимо завчасно провести всі потрібні операції. Ця пауза дозволить нашим сервісам працювати ще стабільніше", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні готують нові обмеження переказів на картку.