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23 червня 2025, 19:54

У Києві з 1 липня школярі оплачуватимуть проїзд у транспорті, - КМДА

23 червня 2025, 19:54
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фото: Freepik
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З 1 липня у Києві змінюються умови користування пільговим проїздом для школярів і курсантів

Про це повідомляють у КМДА, передає RegioNews.

З 1 липня по 31 серпня у Києві тимчасово скасовується пільговий проїзд для школярів і курсантів. Протягом літніх канікул учні сплачуватимуть за поїздки у громадському транспорті на загальних підставах.

Безплатний проїзд для школярів, як і раніше, діє виключно в період навчального року. Водночас учні можуть скористатися знижкою - 75% на проїзні квитки. Придбати пільговий проїзний можна через застосунок "Київ Цифровий", у терміналах самообслуговування, касах метрополітену ("Видубичі 1", "Почайна 1", "Вокзальна"), на сайті КП "ГІОЦ" або в додатку EasyPay.

Варто врахувати, що при купівлі одноразових поїздок на учнівський квиток ця знижка не застосовується.

Правило платного проїзду також стосується й курсантів вищих військових навчальних закладів. Під час літньої перерви їхні пільги не діють, і з 1 липня до 31 серпня курсанти сплачуватимуть за проїзд на загальних умовах.

Нагадаємо, на Львівщині чоловік посадив 8-річну доньку за кермо: його оштрафували.

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