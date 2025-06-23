14:36  23 июня
Женщина убила мужчину во дворе частного дома в Днепре: подозреваемую задержали
12:45  23 июня
На Черниговщине автомобиль сбил на блокпосту нацгвардейца
09:10  23 июня
В Херсоне мужчина подобрал взрывчатку, которая сдетонировала у него в руках
UA | RU
UA | RU
23 июня 2025, 19:54

В Киеве с 1 июля школьники будут оплачивать проезд в транспорте, - КМДА

23 июня 2025, 19:54
Читайте також українською мовою
фото: Freepik
Читайте також
українською мовою

С 1 июля в Киеве изменяются условия пользования льготным проездом для школьников и курсантов

Об этом сообщают в КМДА, передает RegioNews.

С 1 июля по 31 августа в Киеве временно отменяется льготный проезд для школьников и курсантов. В течение летних каникул учащиеся будут платить за поездки в общественном транспорте на общих основаниях.

Бесплатный проезд для школьников по-прежнему действует исключительно в период учебного года. В то же время учащиеся могут воспользоваться скидкой – 75% на проездные билеты. Приобрести льготный проездной можно через приложение "Киев Цифровой", в терминалах самообслуживания, кассах метрополитена ("Выдубичи 1", "Почайная 1", "Вокзальная"), на сайте КП "ГИОЦ" или в приложении EasyPay.

Следует учесть, что при покупке одноразовых проездных на ученический билет эта скидка не применяется.

Правило платного проезда также относится и к курсантам высших военных учебных заведений. Во время летнего перерыва их льготы не действуют, и с 1 июля по 31 августа курсанты будут платить за проезд на общих условиях.

Напомним, во Львовской области мужчина посадил 8-летнюю дочь за руль: его оштрафовали.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
проезд билеты транспорт Киев курсант школьники каникулы лето
Адская ночь в столице Украины: Reuters обнародовало видео массированной атаки на Киев
23 июня 2025, 18:12
Россия использует новые "Шахеды": в дронах - горящая жидкость даже в песке
23 июня 2025, 16:16
СБУ разоблачила в Киеве агентов РФ, готовивших покушение на Дмитрия Гордона
23 июня 2025, 15:41
Все новости »
23 июня 2025
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Очередной скандал – финансовая махинация переполошила все украинские соцсети
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
18 июня 2025
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Почему традиционные слухи об изменении премьера именно сейчас могут быть вполне реальными
17 июня 2025
Скандал вокруг Сердючки. Что делать с Данилко и его "Дольче габбаной"
Такие проблемы рано или поздно должны были вылезти наружу, и число их после войны будет только расти
В Шевченковском районе Киева уже 14 часов идет ликвидация последствий российской атаки
23 июня 2025, 20:16
В Николаевской области осудили агента РФ, который публиковал геолокации ВСУ
23 июня 2025, 19:56
Семья харьковского полицейского потеряла роскошное имущество на 7,8 млн грн
23 июня 2025, 19:21
В Днепре будут судить 23-летнего мужчину, нанесшего тяжкие телесные повреждения
23 июня 2025, 18:55
Президент Украины встретился с королем Великобритании
23 июня 2025, 18:35
"Я держал те позиции, которые ты сдавала своим кураторам": заместитель командира 241 бригады жестко ответил Безуглой
23 июня 2025, 18:27
Адская ночь в столице Украины: Reuters обнародовало видео массированной атаки на Киев
23 июня 2025, 18:12
В Житомирской области столкнулись автобус с пассажирами и мотоцикл
23 июня 2025, 17:55
В Запорожье будут судить директора КП за сделку с электроэнергией на 665 тысяч грн
23 июня 2025, 17:50
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Максим Жорин
Все блоги »