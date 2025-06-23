фото: Freepik

С 1 июля в Киеве изменяются условия пользования льготным проездом для школьников и курсантов

Об этом сообщают в КМДА, передает RegioNews.

С 1 июля по 31 августа в Киеве временно отменяется льготный проезд для школьников и курсантов. В течение летних каникул учащиеся будут платить за поездки в общественном транспорте на общих основаниях.

Бесплатный проезд для школьников по-прежнему действует исключительно в период учебного года. В то же время учащиеся могут воспользоваться скидкой – 75% на проездные билеты. Приобрести льготный проездной можно через приложение "Киев Цифровой", в терминалах самообслуживания, кассах метрополитена ("Выдубичи 1", "Почайная 1", "Вокзальная"), на сайте КП "ГИОЦ" или в приложении EasyPay.

Следует учесть, что при покупке одноразовых проездных на ученический билет эта скидка не применяется.

Правило платного проезда также относится и к курсантам высших военных учебных заведений. Во время летнего перерыва их льготы не действуют, и с 1 июля по 31 августа курсанты будут платить за проезд на общих условиях.

Напомним, во Львовской области мужчина посадил 8-летнюю дочь за руль: его оштрафовали.