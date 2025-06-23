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23 червня 2025, 15:19

В Україні зростуть ціни на бензин на 10–15%: економіст пояснив причини

23 червня 2025, 15:19
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фото: Freepik
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Ціни на нафту можуть досягти 90–100 доларів за барель, що призведе до підвищення вартості нафтопродуктів, включно з бензином

Про це повідомив економіст Олег Устенко в ефірі Новини.LIVE, передає RegioNews.

За словами Устенка, причина зростання цін пов’язана зі збільшенням вартості нафти на світовому ринку. З одного боку, обсяги постачання нафти зменшуються, що тисне на ціни вгору. З іншого - через уповільнення світової економіки попит на нафту падає, що здатне стримати зростання цін. В результаті цих протилежних чинників ціни на нафту, за прогнозами, можуть сягнути позначки 90–100 доларів за барель. У такій ситуації вартість нафтопродуктів, зокрема бензину, в Україні також зросте.

Економіст підкреслив, що навіть за оптимістичними сценаріями бензин подорожчає на 10-15%. Водночас у його ціну можуть бути закладені додаткові ризики, пов’язані із подальшим коливанням цін на нафту.

Довідково про те, хто такий Олег Устенко?

Відомий український економіст, який обіймав посаду радника Президента України з 2019 по 2024 роки. Він є членом наглядової ради Міжнародного Фонду Блейзера і спеціалізується на фінансово-економічних дослідженнях країн із ринками, що розвиваються, зокрема України та країн СНД.

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бензин нафта ціна подорожчання паливо АЗС Україна Іран
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