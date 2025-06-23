14:36  23 червня
Жінка вбила чоловіка на подвір’ї приватного будинку в Дніпрі: підозрювану затримали
12:45  23 червня
На Чернігівщині автівка збила на блокпосту нацгвардійця
09:10  23 червня
У Херсоні чоловік підібрав вибухівку, яка здетонувала у нього в руках
UA | RU
UA | RU
23 червня 2025, 14:52

Репатріація тіл загиблих захисників: журналістам показали, як ворог зневажає пам’ять наших Героїв

23 червня 2025, 14:52
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція України
Читайте также
на русском языке

Репатріація тіл українських Героїв ускладнюється через свідомі дії ворога, який передає понівечені рештки, що потребують багаторазової ідентифікації

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Репатріація тіл загиблих українських захисників є болісний, складний і надзвичайно делікатний процес. Ворог свідомо ускладнює його, щоб зневажити пам’ять полеглих.

Росія передає тіла наших Героїв у понівеченому та гнилісному стані, часто порушуючи правила зберігання. У багатьох випадках рештки настільки пошкоджені, що для ідентифікації потрібні кілька ДНК-експертиз. Одне тіло іноді доводиться складати з десятків частин. Цього року у 20 випадках українські рештки були змішані з тілесними залишками російських солдатів.

Військові експерти продемонстрували журналістам численні докази - документи, жетони, нашивки і особисті речі загиблих. Це зроблено, щоб показати правду про ставлення держави-агресора до своїх людей, які залишаються покинутими навіть після смерті. Україна готова повертати тіла російських військових, але лише після ретельної перевірки, щоб уникнути помилок.

Для організації прозорого та безпечного відбору ДНК у росіян українська сторона звернулася до Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти.

В найкоротші терміни оприлюднять список пунктів збору біоматеріалу та інструкції щодо запису на здачу. Паралельно продовжаться публікації про невпізнані тіла у російській формі. Українські експерти працюють у посиленому режимі, щоб якомога швидше ідентифікувати захисників. Вони розуміють, як важко чекати, і роблять усе можливе, щоб скоротити цей час.

Нагадаємо про обміни тілами: Росія передає Україні "чужих" солдатів, – Зеленський.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
репатріація тіла загиблих герої експертиза ідентифікація тіл Росія Україна
Скандал із Чернишовим: міністр прийшов до НАБУ
23 червня 2025, 14:44
McDonald’s в Україні починає працевлаштовувати підлітків з 16 років
23 червня 2025, 14:02
Нічний обстріл України: реакція президента Зеленського
23 червня 2025, 11:23
Всі новини »
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
18 червня 2025
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними
17 червня 2025
Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"
Такі проблеми рано чи пізно мали вилізти назовні, і число їхнє після війни тільки зростатиме
За тиждень над Херсонщиною збито майже 1700 ворожих дронів
23 червня 2025, 15:16
Теракт у Харкові: агенти РФ намагалися вбити військового
23 червня 2025, 15:06
Синоптик попередила про погіршення погоди в Україні
23 червня 2025, 15:02
Скандал із Чернишовим: міністр прийшов до НАБУ
23 червня 2025, 14:44
Жінка вбила чоловіка на подвір’ї приватного будинку в Дніпрі: підозрювану затримали
23 червня 2025, 14:36
Депутатку із Дніпропетровщини, яка заради іміджу почала фіктивно служити в ЗСУ, взяли під варту
23 червня 2025, 14:35
На Дніпропетровщині судитимуть посадовицю через збитки міському бюджету на понад 2 мільйони
23 червня 2025, 14:20
Судитимуть трьох офіцерів, які розкрадали пальне у військовій частині на Донеччині
23 червня 2025, 14:13
McDonald’s в Україні починає працевлаштовувати підлітків з 16 років
23 червня 2025, 14:02
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Максим Жорін
Всі блоги »