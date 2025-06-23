фото: Національна поліція України

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Репатріація тіл загиблих українських захисників є болісний, складний і надзвичайно делікатний процес. Ворог свідомо ускладнює його, щоб зневажити пам’ять полеглих.

Росія передає тіла наших Героїв у понівеченому та гнилісному стані, часто порушуючи правила зберігання. У багатьох випадках рештки настільки пошкоджені, що для ідентифікації потрібні кілька ДНК-експертиз. Одне тіло іноді доводиться складати з десятків частин. Цього року у 20 випадках українські рештки були змішані з тілесними залишками російських солдатів.

Військові експерти продемонстрували журналістам численні докази - документи, жетони, нашивки і особисті речі загиблих. Це зроблено, щоб показати правду про ставлення держави-агресора до своїх людей, які залишаються покинутими навіть після смерті. Україна готова повертати тіла російських військових, але лише після ретельної перевірки, щоб уникнути помилок.

Для організації прозорого та безпечного відбору ДНК у росіян українська сторона звернулася до Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти.

В найкоротші терміни оприлюднять список пунктів збору біоматеріалу та інструкції щодо запису на здачу. Паралельно продовжаться публікації про невпізнані тіла у російській формі. Українські експерти працюють у посиленому режимі, щоб якомога швидше ідентифікувати захисників. Вони розуміють, як важко чекати, і роблять усе можливе, щоб скоротити цей час.

Нагадаємо про обміни тілами: Росія передає Україні "чужих" солдатів, – Зеленський.