скріншот із відео

У соціальних мережах користувачі активно обговорюють, що кадри новорічного звернення Президента України Володимира Зеленського, де він згадує український оперативно-тактичний комплекс "Сапсан", могли бути запозичені з відео, знятого ще шість років тому в Південній Кореї

Про це повідомляє RegioNews.

Зокрема, користувачі звернули увагу на те, що ракетна установка, показана у зверненні, нагадує запуск південнокорейських балістичних ракет Hyunmoo та ATACMS. Ці випробування проводили корейські військові, а відео з ними було опубліковане на YouTube-каналі Korea Defense Blog понад шість років тому.

Схожість між кадрами викликала жваву дискусію у соцмережах.

Нагадаємо, у своєму новорічному зверненні Президент України Володимир Зеленський вперше продемонстрував запуск ракети з оперативно-тактичного комплексу "Сапсан". Про успішне випробування цього ОТРК глава держава заявляв якраз кілька днів тому.