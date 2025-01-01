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01 січня 2025, 11:49

Кадри запуску "Сапсан" з новорічного відео Зеленського нагадують корейські ракетні випробування 6-річної давнини

01 січня 2025, 11:49
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скріншот із відео
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У соціальних мережах користувачі активно обговорюють, що кадри новорічного звернення Президента України Володимира Зеленського, де він згадує український оперативно-тактичний комплекс "Сапсан", могли бути запозичені з відео, знятого ще шість років тому в Південній Кореї

Про це повідомляє RegioNews.

Зокрема, користувачі звернули увагу на те, що ракетна установка, показана у зверненні, нагадує запуск південнокорейських балістичних ракет Hyunmoo та ATACMS. Ці випробування проводили корейські військові, а відео з ними було опубліковане на YouTube-каналі Korea Defense Blog понад шість років тому.

Схожість між кадрами викликала жваву дискусію у соцмережах.

Нагадаємо, у своєму новорічному зверненні Президент України Володимир Зеленський вперше продемонстрував запуск ракети з оперативно-тактичного комплексу "Сапсан". Про успішне випробування цього ОТРК глава держава заявляв якраз кілька днів тому.

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