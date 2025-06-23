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23 июня 2025, 17:31

Украина запускает в производство ракету "Сапсан": первые боевые испытания уже прошли

23 июня 2025, 17:31
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Разработка уже доказала свою эффективность в боевых условиях

Об этом изданию LIGA.net сообщил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак, передает RegioNews.

По его словам, первые успешные испытания прошли еще в июле 2024 года. После тестов в боевых условиях ракета подтвердила свою эффективность.

"Сапсан" отличается высокой скоростью и мощностью. В ходе испытаний ракета развила скорость до 5,2 махов - примерно 6370 км/ч. Для сравнения, американская ATACMS способна лететь со скоростью 3 махов, а российский "Искандер-М" – до 6. Особенность украинской разработки – параболическая траектория, значительно усложняющая ее перехват средствами ПВО.

В мае 2025 года Сапсан был впервые применен в реальном бою. Как сообщил Бадрак, ракета уничтожила военную цель на глубоком тылу оккупационных войск – на расстоянии около 300 км. По предварительным оценкам, боевая часть ракеты содержит 480 кг взрывчатки. Не исключено, что реальная дальность полета может достигать 500 км.

Ранее сообщалось, кадры запуска "Сапсан" из новогоднего видео Зеленского напоминают корейские ракетные испытания 6-летней давности.

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