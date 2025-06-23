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Цены на нефть могут достигнуть 90–100 долларов за баррель, что приведет к повышению стоимости нефтепродуктов, включая бензин

Об этом сообщил экономист Олег Устенко в эфире Новости.LIVE, передает RegioNews.

По словам Устенко, причина роста цен связана с ростом стоимости нефти на мировом рынке. С одной стороны, объемы поставки нефти уменьшаются, что давит на цены вверх. С другой – из-за замедления мировой экономики спрос на нефть падает, что способно сдержать рост цен. В результате этих противоположных факторов цены на нефть, по прогнозам, могут достичь отметки 90–100 долларов за баррель. В такой ситуации стоимость нефтепродуктов, в частности бензина, в Украине тоже вырастет.

Экономист подчеркнул, что даже по оптимистичным сценариям бензин подорожает на 10-15%. В то же время, в его цену могут быть заложены дополнительные риски, связанные с дальнейшим колебанием цен на нефть.

Справка о том, кто такой Олег Устенко?

Известный украинский экономист, занимавший пост советника Президента Украины с 2019 по 2024 годы. Он является членом наблюдательного совета Международного Фонда Блейзера и специализируется на финансово-экономических исследованиях стран с развивающимися рынками, в частности Украины и стран СНГ.

Ранее сообщалось, что в Киевской области будут судить организатора нелегальной АЗС, которая торговала контрафактным горючим.