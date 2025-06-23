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23 червня 2025, 14:13

Судитимуть трьох офіцерів, які розкрадали пальне у військовій частині на Донеччині

23 червня 2025, 14:13
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фото: ДБР
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Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо трьох офіцерів однієї з військових частин на Донеччині, які систематично розкрадали пально-мастильні матеріали

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Організатором злочинної схеми був командир батальйону матеріального забезпечення. До протиправної діяльності він залучив свого заступника та офіцера штабу. Зловмисники штучно створювали "надлишки" пального, вносячи до документації завищені показники витрат за нібито здійснені виїзди службового транспорту. Насправді автомобілі або не виїжджали взагалі, або здійснювали значно коротші маршрути, ніж зазначено в документах.

Отримане "надлишкове" пальне фігуранти продавали цивільним особам, а виручені кошти ділили між собою.

За скоєне зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

Як повідомлялось, на Донеччині військові продали понад 1000 л пального, призначеного для виконання бойових завдань.

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