фото: Национальная полиция Украины

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Репатриация тел погибших украинских защитников - это болезненный, сложный и чрезвычайно щепетильный процесс. Враг сознательно усложняет его, чтобы указать на пернебрежение на память павших.

Россия передает тела наших Героев в изувеченном и гнилостном состоянии, часто нарушая правила хранения. Во многих случаях остатки настолько повреждены, что для идентификации требуется несколько ДНК-экспертиз. Одно тело иногда приходится слаживать из десятка частей. В этом году в 20 случаях украинские останки были смешаны с телесными остатками русских солдат.

Военные эксперты продемонстрировали журналистам многочисленные доказательства – документы, жетоны, нашивки и личные вещи погибших. Это сделано, чтобы показать правду об отношении государства-агрессора к своим людям, которые остаются брошенными даже после смерти. Украина готова возвращать тела российских военных, но только после тщательной проверки во избежание ошибок.

Для организации прозрачного и безопасного отбора ДНК у россиян украинская сторона обратилась в Международную комиссию по пропавшим без вести.

В кратчайшие сроки будет опубликован список пунктов сбора биоматериала и инструкции по записи на сдачу. Параллельно продолжатся публикации о неопознанных телах в русской форме. Украинские эксперты работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее идентифицировать защитников. Они понимают, как трудно ждать и делают все возможное, чтобы сократить это время.

Напомним об обмене телами: Россия передает Украине "чужих" солдат - Зеленский.