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23 июня 2025, 14:52

Репатриация тел погибших защитников: журналистам показали, как враг пренебрегает памятью о наших Героях

23 июня 2025, 14:52
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фото: Национальная полиция Украины
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Репатриация тел украинских Героев осложняется из-за сознательных действий врага, который передает изувеченные останки, требующие многократной идентификации

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Репатриация тел погибших украинских защитников - это болезненный, сложный и чрезвычайно щепетильный процесс. Враг сознательно усложняет его, чтобы указать на пернебрежение на память павших.

Россия передает тела наших Героев в изувеченном и гнилостном состоянии, часто нарушая правила хранения. Во многих случаях остатки настолько повреждены, что для идентификации требуется несколько ДНК-экспертиз. Одно тело иногда приходится слаживать из десятка частей. В этом году в 20 случаях украинские останки были смешаны с телесными остатками русских солдат.

Военные эксперты продемонстрировали журналистам многочисленные доказательства – документы, жетоны, нашивки и личные вещи погибших. Это сделано, чтобы показать правду об отношении государства-агрессора к своим людям, которые остаются брошенными даже после смерти. Украина готова возвращать тела российских военных, но только после тщательной проверки во избежание ошибок.

Для организации прозрачного и безопасного отбора ДНК у россиян украинская сторона обратилась в Международную комиссию по пропавшим без вести.

В кратчайшие сроки будет опубликован список пунктов сбора биоматериала и инструкции по записи на сдачу. Параллельно продолжатся публикации о неопознанных телах в русской форме. Украинские эксперты работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее идентифицировать защитников. Они понимают, как трудно ждать и делают все возможное, чтобы сократить это время.

Напомним об обмене телами: Россия передает Украине "чужих" солдат - Зеленский.

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репатриация тела погибших герои экспертиза идентификация тел Россия Украина
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