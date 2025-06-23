Репатриация тел погибших защитников: журналистам показали, как враг пренебрегает памятью о наших Героях
Репатриация тел украинских Героев осложняется из-за сознательных действий врага, который передает изувеченные останки, требующие многократной идентификации
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.
Репатриация тел погибших украинских защитников - это болезненный, сложный и чрезвычайно щепетильный процесс. Враг сознательно усложняет его, чтобы указать на пернебрежение на память павших.
Россия передает тела наших Героев в изувеченном и гнилостном состоянии, часто нарушая правила хранения. Во многих случаях остатки настолько повреждены, что для идентификации требуется несколько ДНК-экспертиз. Одно тело иногда приходится слаживать из десятка частей. В этом году в 20 случаях украинские останки были смешаны с телесными остатками русских солдат.
Военные эксперты продемонстрировали журналистам многочисленные доказательства – документы, жетоны, нашивки и личные вещи погибших. Это сделано, чтобы показать правду об отношении государства-агрессора к своим людям, которые остаются брошенными даже после смерти. Украина готова возвращать тела российских военных, но только после тщательной проверки во избежание ошибок.
Для организации прозрачного и безопасного отбора ДНК у россиян украинская сторона обратилась в Международную комиссию по пропавшим без вести.
В кратчайшие сроки будет опубликован список пунктов сбора биоматериала и инструкции по записи на сдачу. Параллельно продолжатся публикации о неопознанных телах в русской форме. Украинские эксперты работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее идентифицировать защитников. Они понимают, как трудно ждать и делают все возможное, чтобы сократить это время.
Напомним об обмене телами: Россия передает Украине "чужих" солдат - Зеленский.