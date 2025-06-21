Обміни тілами: Росія передає Україні "чужих" солдатів, – Зеленський

фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час останніх обмінів тілами загиблих військових Росія передала Україні не лише тіла своїх солдатів, а й громадян інших країн

Про це Володимир Зеленський сказав під час зустрічі з журналістами, передає RegioNews.

"Уже зафіксовано під час репатріацій, що тіла 20 людей, переданих нам як наші загиблі військові, – це "русскіє". Хоча нам вони сказали, що це тільки українці і тільки військові. Але це брехня, вже зафіксована. Іноді ці тіла навіть із російськими паспортами", – каже глава держави.

Фото: Офіс Президента

Зеленський наголосив, що Росія навмисно подає неправдиву інформацію, стверджуючи, що передає тільки тіла українських військових, щоб створити ілюзію більшої кількості загиблих українців.

"Ми, безумовно, хочемо повернути всіх наших воїнів і тіла наших героїв. Але ми точно не хочемо повертати "русскіх" просто для кількості", – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський також повідомив, що українська сторона надала відповідні дані Росії, однак відповіді чи конструктивної реакції з боку Москви поки не отримала.

Нагадаємо, 16 червня відбувся завершальний етап репатріаційних заходів, узгоджених під час Стамбульських домовленостей. Україна повернула тіла понад 6000 загиблих захисників.