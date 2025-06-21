16:56  21 червня
На Дніпропетровщині запрацював перший в Україні мобільний дитячий садок
11:39  21 червня
У Рівному п'яний чоловік стріляв із вікна та погрожував своїй матері
10:31  21 червня
У більшості областей – надзвичайний рівень пожежної небезпеки
UA | RU
UA | RU
21 червня 2025, 17:21

Обміни тілами: Росія передає Україні "чужих" солдатів, – Зеленський

21 червня 2025, 17:21
Читайте также на русском языке
фото: Офіс Президента
Читайте также
на русском языке

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час останніх обмінів тілами загиблих військових Росія передала Україні не лише тіла своїх солдатів, а й громадян інших країн

Про це Володимир Зеленський сказав під час зустрічі з журналістами, передає RegioNews.

"Уже зафіксовано під час репатріацій, що тіла 20 людей, переданих нам як наші загиблі військові, – це "русскіє". Хоча нам вони сказали, що це тільки українці і тільки військові. Але це брехня, вже зафіксована. Іноді ці тіла навіть із російськими паспортами", – каже глава держави.

Фото: Офіс Президента

Зеленський наголосив, що Росія навмисно подає неправдиву інформацію, стверджуючи, що передає тільки тіла українських військових, щоб створити ілюзію більшої кількості загиблих українців.

"Ми, безумовно, хочемо повернути всіх наших воїнів і тіла наших героїв. Але ми точно не хочемо повертати "русскіх" просто для кількості", – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський також повідомив, що українська сторона надала відповідні дані Росії, однак відповіді чи конструктивної реакції з боку Москви поки не отримала.

Нагадаємо, 16 червня відбувся завершальний етап репатріаційних заходів, узгоджених під час Стамбульських домовленостей. Україна повернула тіла понад 6000 загиблих захисників.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Росія Україна Володимир Зеленський військові тіла загиблих найманці російська армія
Скільки російських військових в Україні: відповідь Зеленського
21 червня 2025, 15:05
Мінус 1060 окупантів – у Генштабі назвали втрати росіян за добу
21 червня 2025, 10:45
Всі новини »
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
18 червня 2025
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними
17 червня 2025
Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"
Такі проблеми рано чи пізно мали вилізти назовні, і число їхнє після війни тільки зростатиме
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
На Закарпатті вперше застосували 3D-протези для військового з подвійною ампутацією
21 червня 2025, 18:41
Гончаренко розповів про кадрові ротації: хто очолить Міноборони
21 червня 2025, 18:01
"Аварійка" як знак подяки: у МВС пояснили, чи карають за це водіїв
21 червня 2025, 17:55
На Дніпропетровщині запрацював перший в Україні мобільний дитячий садок
21 червня 2025, 16:56
НАБУ готується вручити підозру міністру Чернишову: нардеп назвав дату
21 червня 2025, 16:18
Зеленський прокоментував можливу відставку прем'єра
21 червня 2025, 15:58
Відпуск сильнодіючих ліків – за новими правилами МОЗ
21 червня 2025, 15:38
Скільки російських військових в Україні: відповідь Зеленського
21 червня 2025, 15:05
На Донеччині через російські обстріли горіли будинки і техніка
21 червня 2025, 14:44
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Всі публікації »
Сергій Фурса
Максим Жорін
Остап Дроздов
Всі блоги »