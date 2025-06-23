Синоптик попередила про погіршення погоди в Україні
У вівторок, 24 червня погода в Україні буде нестійкою. Атмосферні фронти принесуть дощі та грози
Як передає RegioNews, про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
За її словами, 24 червня температура повітря в Україні очікується неоднорідною.
Найпрохолодніше буде на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині, вдень там очікується +20…+22 градуси.
У більшості областей протягом дня стовпчики термометрів покажуть +22…+25 градусів.
На півдні буде спекотно, +27…+32 градуси.
У Києві завтра очікуються короткочасні дощі, грози, температура вдень +22…+24 градуси.
Раніше синоптик Віталій Постригань повідомив, що літо 2025 року очікується посушливим і з підвищеними температурними показниками.
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