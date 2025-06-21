У більшості областей – надзвичайний рівень пожежної небезпеки

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Упродовж 21–23 червня в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки у більшості областей

Про це інформує RegioNews з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Винятки становитимуть:

21–22 червня — Рівненська та Житомирська області,

23 червня — Харківська область.

А також більшість північних регіонів, де рівень небезпеки буде нижчим.

Громадян закликають бути максимально обережними з вогнем на відкритій місцевості, не палити суху траву, не розпалювати багаття в лісах і не залишати легкозаймисті предмети на сонці.

Нагадаємо, раніше відомий синоптик розповів, якою очікується погода влітку.