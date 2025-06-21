У більшості областей – надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Упродовж 21–23 червня в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки у більшості областей
Про це інформує RegioNews з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Винятки становитимуть:
- 21–22 червня — Рівненська та Житомирська області,
- 23 червня — Харківська область.
А також більшість північних регіонів, де рівень небезпеки буде нижчим.
Громадян закликають бути максимально обережними з вогнем на відкритій місцевості, не палити суху траву, не розпалювати багаття в лісах і не залишати легкозаймисті предмети на сонці.
Нагадаємо, раніше відомий синоптик розповів, якою очікується погода влітку.
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