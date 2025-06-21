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21 червня 2025, 10:31

У більшості областей – надзвичайний рівень пожежної небезпеки

21 червня 2025, 10:31
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Упродовж 21–23 червня в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки у більшості областей

Про це інформує RegioNews з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Винятки становитимуть:

  • 21–22 червня — Рівненська та Житомирська області,
  • 23 червня — Харківська область.

А також більшість північних регіонів, де рівень небезпеки буде нижчим.

Громадян закликають бути максимально обережними з вогнем на відкритій місцевості, не палити суху траву, не розпалювати багаття в лісах і не залишати легкозаймисті предмети на сонці.

Нагадаємо, раніше відомий синоптик розповів, якою очікується погода влітку.

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