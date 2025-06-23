Синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине

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Атмосферные фронты принесут дожди и грозы

Как передает RegioNews, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 24 июня температура воздуха в Украине ожидается неоднородной.

Прохладнее всего будет на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Полтавщине, днем там ожидается +20…+22 градуса.

В большинстве областей в течение дня столбики термометров покажут +22…+25 градусов.

На юге будет жарко, +27…+32 градуса.

В Киеве завтра ожидаются кратковременные дожди, грозы, температура днем +22…+24 градуса.

Ранее синоптик Виталий Постригань сообщил, что лето 2025 ожидается засушливым и с повышенными температурными показателями.