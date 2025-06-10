В Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки: перелік регіонів

ілюстративне фото: ДСНС

Синоптики застерігають про високий рівень пожежної небезпеки, який очікується в окремих регіонах країни

Про це інформує RegioNews з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Регіони, де встановлено найвищий — п'ятий клас пожежної небезпеки:

південні області України,

більшість центральних регіонів,

Івано-Франківська область,

Чернівецька область,

Харківська область.

Це означає, що вказані території мають високий ризик виникнення масштабних загорянь, особливо в лісах, степових ділянках та на сільськогосподарських угіддях.

Водночас у ДСНС рекомендують не розпалювати багаття в лісах і поблизу полів, не спалювати суху рослинність, не залишати легкозаймисті предмети на сонці та не кидати недопалки чи сірники у суху траву.

Нагадаємо, раніше відомий синоптик розповів, якою буде погода влітку 2025 року.