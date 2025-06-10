В Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки: перелік регіонів
Синоптики застерігають про високий рівень пожежної небезпеки, який очікується в окремих регіонах країни
Про це інформує RegioNews з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Регіони, де встановлено найвищий — п'ятий клас пожежної небезпеки:
- південні області України,
- більшість центральних регіонів,
- Івано-Франківська область,
- Чернівецька область,
- Харківська область.
Це означає, що вказані території мають високий ризик виникнення масштабних загорянь, особливо в лісах, степових ділянках та на сільськогосподарських угіддях.
Водночас у ДСНС рекомендують не розпалювати багаття в лісах і поблизу полів, не спалювати суху рослинність, не залишати легкозаймисті предмети на сонці та не кидати недопалки чи сірники у суху траву.
Нагадаємо, раніше відомий синоптик розповів, якою буде погода влітку 2025 року.
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