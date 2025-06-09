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09 червня 2025, 13:43

Небувала спека в Києві: п'ять температурних рекордів за три дні

09 червня 2025, 13:43
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фото: hvylya.net
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У період з 6 по 8 червня у Києві було зафіксовано одразу п’ять температурних рекордів

Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, передає RegioNews.

Так, 6 червня середньодобова температура повітря становила 24,9°C — це на 0,2°C більше за рекорд 1956 року та на 6,5°C вище кліматичної норми.

7 червня мінімальна температура повітря вночі не опустилася нижче 19,9°C, що на 0,7°C вище попереднього рекорду 2014 року. Середньодобова температура цього дня склала 26,2°C, перевищивши рекорд 2011 року на 1,5°C і норму — на 7,2°C.

8 червня вночі температура не знизилась нижче 20,4°C — це на 1,8°C вище попереднього максимуму для цієї дати, зафіксованого 2011 року. А максимальна денна температура досягла 31,4°C, що перевищило рекорд 2011 року на 0,1°C.

Метеорологи зазначають, що така температура — явний наслідок змін клімату, ймовірно зумовлених глобальним потеплінням.

Нагадаємо, раніше синоптик розповідав, що літо 2025 року буде посушливим і з підвищеними температурними показниками.

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