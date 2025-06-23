09:10  23 червня
У Херсоні чоловік підібрав вибухівку, яка здетонувала у нього в руках
08:15  23 червня
Масований удар по Києву: згоріла будівля спорткомплексу КПІ
05:05  23 червня
На Буковині в полі перекинувся трактор: водій помер
UA | RU
UA | RU
23 червня 2025, 11:30

Збори коштів для хворого на СМА Назарія Гусакова: поліція відкрила кримінальні справи

23 червня 2025, 11:30
Читайте также на русском языке
фото: Facebook / Назарій Гусаков
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці розпочали два кримінальні провадження за фактами збору коштів для львів'янина Назарія Гусакова, який заявляв про потребу у закупівлі дороговартісного препарату для лікування спіральної м’язової атрофії (СМА)

Про це інформує Національна поліція України, передає RegioNews.

Інформацію про критичну потребу Назарія Гусакова у ліках активно поширювали в соцмережах та медіа, зокрема відомі журналісти та лідери думок, що сприяло залученню широкої громадської підтримки та коштів.

"У червні поширена інформація на платформі X і через Telegram-канали, де користувачі висловлювали занепокоєння через відсутність звітності за зібрані кошти", ― йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, Назарій Гусаков відмивав гроші через щонайменше чотири фінансові установи та цифрові сервіси.

Правоохоронці розпочали кримінальні провадження за частиною 4 статті 190 (шахрайство) та частиною 3 статті 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

За словами Президента Володимира Зеленського, до якого дійшла гучна справа, Гусаков залишив територію України 13 червня.

Наразі встановлюється коло потерпілих, які могли стати жертвами шахрайства, а також місце перебування підозрюваного та інших осіб, які могли допомагати йому у незаконних оборудках. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше на Львівщині керівник благодійного фонду ошукав військових і волонтера на 1,3 млн грн.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Львів гроші відмивання грошей шахрайство збори шахрай
Жителька Тернополя переказала шахраям майже 100 тисяч гривень
17 червня 2025, 12:59
"Ваша донька перебуває під слідством": у поліції нагадали про новий вид шахрайства
16 червня 2025, 17:06
На Дніпропетровщині жінка видавала себе за юриста та ошукала військовослужбовців ЗСУ на майже 3,5 млн грн
13 червня 2025, 17:10
Всі новини »
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
18 червня 2025
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними
17 червня 2025
Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"
Такі проблеми рано чи пізно мали вилізти назовні, і число їхнє після війни тільки зростатиме
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
На Тернопільщині чоловік, який перебував у розшуку, намагався за 5000 грн відкупитися від поліцейських
23 червня 2025, 11:52
Ворожий удар по Краматорську: під завалами житлового будинку може бути людина
23 червня 2025, 11:45
На Тернопільщині нетверезий водій злетів з дороги і перекинувся
23 червня 2025, 11:24
Нічний обстріл України: реакція президента Зеленського
23 червня 2025, 11:23
Нардепка Мар'яна Безугла звинуватила співака Тараса Тополі у "фейковій службі" в армії
23 червня 2025, 10:59
Атака "Ланцетом" на Чернігівщині: двоє загиблих, десятеро поранених
23 червня 2025, 10:54
За добу ЗСУ ліквідували понад 1000 росіян, — Генштаб
23 червня 2025, 10:50
За тиждень українські прикордонники знищили понад 200 російських окупантів
23 червня 2025, 10:22
Урядове перезавантаження: хто та коли замінить Шмигаля
23 червня 2025, 10:15
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Максим Жорін
Всі блоги »