Збори коштів для хворого на СМА Назарія Гусакова: поліція відкрила кримінальні справи

фото: Facebook / Назарій Гусаков

Правоохоронці розпочали два кримінальні провадження за фактами збору коштів для львів'янина Назарія Гусакова, який заявляв про потребу у закупівлі дороговартісного препарату для лікування спіральної м’язової атрофії (СМА)

Про це інформує Національна поліція України, передає RegioNews.

Інформацію про критичну потребу Назарія Гусакова у ліках активно поширювали в соцмережах та медіа, зокрема відомі журналісти та лідери думок, що сприяло залученню широкої громадської підтримки та коштів.

"У червні поширена інформація на платформі X і через Telegram-канали, де користувачі висловлювали занепокоєння через відсутність звітності за зібрані кошти", ― йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, Назарій Гусаков відмивав гроші через щонайменше чотири фінансові установи та цифрові сервіси.

Правоохоронці розпочали кримінальні провадження за частиною 4 статті 190 (шахрайство) та частиною 3 статті 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

За словами Президента Володимира Зеленського, до якого дійшла гучна справа, Гусаков залишив територію України 13 червня.

Наразі встановлюється коло потерпілих, які могли стати жертвами шахрайства, а також місце перебування підозрюваного та інших осіб, які могли допомагати йому у незаконних оборудках. Триває досудове розслідування.