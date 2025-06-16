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Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

Аферисти дзвонять громадянам, представляючись нібито їхніми родичами, правоохоронцями або медиками, й шантажем змушують передавати гроші. Цього разу жертвою стала 59-річна мешканка одного з населених пунктів Рівненського району.

Жінці зателефонувала невідома особа, яка назвалася її донькою. Вона повідомила, що нібито випадково спричинила тілесні ушкодження дитині й наразі перебуває у поліції. Далі трубку взяла так звана "слідча", яка переконала жінку, що для "вирішення питання" необхідно терміново передати 2000 доларів родичам постраждалої.

Через відсутність необхідної суми потерпіла перерахувала 9000 гривень. Після цього "поліцейська" запропонувала оформити кредит для доплати, однак жінка запідозрила недобре й розірвала зв'язок. Згодом вона навідалася до доньки особисто й дізналася, що та не потрапляла у жодні халепи. Лише тоді жінка усвідомила, що стала жертвою шахрайства.

У поліції вкотре закликають мешканців області не передавати кошти невідомим за жодних обставин, навіть якщо співрозмовники апелюють до емоцій чи терміновості. Якщо вам телефонують із подібними заявами - одразу звертайтеся до правоохоронців.

Раніше повідомлялося, що аферистка, яка обманювала військових від імені Ірини Федишин, опинилась за ґратами.