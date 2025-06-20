15:55  20 червня
На Дніпропетровщині військовий влаштував стрілянину у дворі, поранено дитину
15:33  20 червня
На Сумщині зростає кількість випадків сказу: вже 10 з початку року
11:06  20 червня
Леся Нікітюк вперше стала мамою: телеведуча народила сина
UA | RU
UA | RU
20 червня 2025, 21:29

На Львівщині керівник благодійного фонду ошукав військових і волонтера на 1,3 млн грн

20 червня 2025, 21:29
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Поліцейські Львівщини викрили керівника благодійного фонду у шахрайстві

Про це повідомили у Департаменті кіберполіції Національної поліції, передає RegioNews.

"Кіберполіцейські Львівщини спільно зі слідчими районного управління поліції №2 обласного ГУНП за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури Львова викрили керівника одного з благодійних фондів на заволодінні частиною коштів, які він збирав на придбання й доставку тепловізійних прицілів, квадрокоптерів, а також семи автомобілів для ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановили щонайменше 5 потерпілих, серед яких є військовослужбовці ЗСУ та волонтер.

Загальна сума завданої шкоди становить майже 1,3 мільйона гривень.

Нагадаємо, у Львівській області викрили посадовця ТрО, який виплатив 35 млн грн за фіктивну участь у боях.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Львівська область шахрайство благодійні фонди корупційна схема
На Львівщині затримали посадовця Служби судової охорони, який за 4000 доларів обіцяв влаштувати на роботу
20 червня 2025, 15:29
На Львівщині в ДТП потрапили Nissan і Honda: госпіталізували 3 людей
20 червня 2025, 12:10
На Львівщині злодій погрожував ножем і напав на поліцейського
20 червня 2025, 10:53
Всі новини »
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
18 червня 2025
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними
17 червня 2025
Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"
Такі проблеми рано чи пізно мали вилізти назовні, і число їхнє після війни тільки зростатиме
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
Експерт заявив, що фортифікації на Сумщині треба було будувати ще рік тому
20 червня 2025, 21:55
"Холостяк" стартує: актор Тарас Цимбалюк показав фото зі знаменитою червоною доріжкою
20 червня 2025, 21:45
Одна з країн Європи готова скасувати захист для українців
20 червня 2025, 21:39
Україна нарощує виробництво дронів-перехоплювачів "Шахедів"
20 червня 2025, 21:08
Росіяни атакували Дніпропетровщину: сталась пожежа, постраждали будівлі
20 червня 2025, 20:55
Продавав авто - мобілізували: у ТЦК підтвердили, що використовують Auto.Ria для мобілізації
20 червня 2025, 20:17
Чоловіку, який пошкодив 80 надгробків на Київщині, загрожує до 7 років позбавлення волі
20 червня 2025, 20:14
У Дніпрі знімають фільм про тих, хто змінив сцену на окопи
20 червня 2025, 19:40
Нестабільна безпекова ситуація: Сумський театр скасовує вистави
20 червня 2025, 19:37
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Всі публікації »
Сергій Фурса
Максим Жорін
Остап Дроздов
Всі блоги »