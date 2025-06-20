На Львівщині керівник благодійного фонду ошукав військових і волонтера на 1,3 млн грн

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Про це повідомили у Департаменті кіберполіції Національної поліції, передає RegioNews.

"Кіберполіцейські Львівщини спільно зі слідчими районного управління поліції №2 обласного ГУНП за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури Львова викрили керівника одного з благодійних фондів на заволодінні частиною коштів, які він збирав на придбання й доставку тепловізійних прицілів, квадрокоптерів, а також семи автомобілів для ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановили щонайменше 5 потерпілих, серед яких є військовослужбовці ЗСУ та волонтер.

Загальна сума завданої шкоди становить майже 1,3 мільйона гривень.

Нагадаємо, у Львівській області викрили посадовця ТрО, який виплатив 35 млн грн за фіктивну участь у боях.