Жителька Тернополя переказала шахраям майже 100 тисяч гривень

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До жінки зателефонував невідомий чоловік і представився співробітником банку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Щоб "зберегти" кошти та уникнути їх втрати, зловмисник запропонував створити резервний рахунок і перерахувати туди всі заощадження. Жінка виконала всі інструкції та переказала понад 96 000 гривень на вказані реквізити. Після цього зв’язок з "працівником банку" обірвався.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України – шахрайство.

Нагадаємо, на Тернопільщині чоловік позичив у знайомої ноутбук і продав його.