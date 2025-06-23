Сбор средств для больного СМА Назария Гусакова: полиция открыла уголовные дела

фото: Facebook / Назарій Гусаков

Правоохранители начали два уголовных производства по фактам сбора средств для львовянина Назария Гусакова, который заявлял о необходимости закупки дорогостоящего препарата для лечения спиральной мышечной атрофии (СМА)

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Информацию о критической потребности Назария Гусакова в лекарствах активно распространяли в соцсетях и медиа, в частности, известные журналисты и лидеры мнений, что способствовало привлечению широкой общественной поддержки и средств.

"В июне распространена информация на платформе X и через Telegram-каналы, где пользователи выражали обеспокоенность по поводу отсутствия отчетности за собранные средства", ― говорится в сообщении.

По предварительным данным, Назарий Гусаков отмывал деньги через по меньшей мере четыре финансовых учреждения и цифровые сервисы.

Правоохранители возбудили уголовные производства по части 4 статьи 190 (мошенничество) и части 3 статьи 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

По словам Президента Владимира Зеленского, Гусаков покинул территорию Украины 13 июня.

В настоящее время устанавливается круг потерпевших, которые могли стать жертвами мошенничества, а также местонахождение подозреваемого и других лиц, которые могли помогать ему в незаконных сделках. Продолжается досудебное расследование.