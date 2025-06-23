09:10  23 червня
У Херсоні чоловік підібрав вибухівку, яка здетонувала у нього в руках
08:15  23 червня
Масований удар по Києву: згоріла будівля спорткомплексу КПІ
05:05  23 червня
На Буковині в полі перекинувся трактор: водій помер
UA | RU
UA | RU
23 червня 2025, 10:22

За тиждень українські прикордонники знищили понад 200 російських окупантів

23 червня 2025, 10:22
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Упродовж тижня, з 16 по 22 червня 2025 року, бійці Держприкордонслужби знищили 226 загарбників, 223 поранили, ще 10 окупантів взяли в полон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Також прикордонники підбили 9 танків, 7 ББА, 2 САУ, 1 РСЗВ, 3 БМП, 1 одиницю інженерної техніки, 218 транспортних засобів ворога, 3 маломірних плавзасоби та 1 наземний роботизований комплекс.

Знищили 11 гармат, 6 мінометів, 59 засобів зв’язку і відеоспостереження, 1 комплекс відеоспостереження, 12 засобів РЕБ (РЕР).

Ліквідували 445 укриттів та позицій особового складу окупантів, 8 складів з боєприпасами, пально-мастильними матеріалами та майном.

Крім того, військовослужбовці Держприкордонслужби уразили 433 ворожих БпЛА.

фото: ДПСУ

Раніше прикордонники показали, як відбивають ворожі штурми на Харківщині.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДПСУ прикордонники втрати росіян війна
Сили ППО знешкодили вночі 354 повітряні цілі з 368
23 червня 2025, 09:33
Арсенал ЗСУ посилили бойові роботи TERMIT: що вони вміють
23 червня 2025, 06:15
Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ: інформація станом на 22 червня
22 червня 2025, 14:35
Всі новини »
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
18 червня 2025
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними
17 червня 2025
Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"
Такі проблеми рано чи пізно мали вилізти назовні, і число їхнє після війни тільки зростатиме
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
На Тернопільщині чоловік, який перебував у розшуку, намагався за 5000 грн відкупитися від поліцейських
23 червня 2025, 11:52
Ворожий удар по Краматорську: під завалами житлового будинку може бути людина
23 червня 2025, 11:45
Збори коштів для хворого на СМА Назарія Гусакова: поліція відкрила кримінальні справи
23 червня 2025, 11:30
На Тернопільщині нетверезий водій злетів з дороги і перекинувся
23 червня 2025, 11:24
Нічний обстріл України: реакція президента Зеленського
23 червня 2025, 11:23
Нардепка Мар'яна Безугла звинуватила співака Тараса Тополі у "фейковій службі" в армії
23 червня 2025, 10:59
Атака "Ланцетом" на Чернігівщині: двоє загиблих, десятеро поранених
23 червня 2025, 10:54
За добу ЗСУ ліквідували понад 1000 росіян, — Генштаб
23 червня 2025, 10:50
Урядове перезавантаження: хто та коли замінить Шмигаля
23 червня 2025, 10:15
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Максим Жорін
Всі блоги »