За тиждень українські прикордонники знищили понад 200 російських окупантів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Упродовж тижня, з 16 по 22 червня 2025 року, бійці Держприкордонслужби знищили 226 загарбників, 223 поранили, ще 10 окупантів взяли в полон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Також прикордонники підбили 9 танків, 7 ББА, 2 САУ, 1 РСЗВ, 3 БМП, 1 одиницю інженерної техніки, 218 транспортних засобів ворога, 3 маломірних плавзасоби та 1 наземний роботизований комплекс.

Знищили 11 гармат, 6 мінометів, 59 засобів зв’язку і відеоспостереження, 1 комплекс відеоспостереження, 12 засобів РЕБ (РЕР).

Ліквідували 445 укриттів та позицій особового складу окупантів, 8 складів з боєприпасами, пально-мастильними матеріалами та майном.

Крім того, військовослужбовці Держприкордонслужби уразили 433 ворожих БпЛА.

фото: ДПСУ

Раніше прикордонники показали, як відбивають ворожі штурми на Харківщині.