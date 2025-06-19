Прикордонники показали, як відбивають ворожі штурми на Харківщині

фото: ДПСУ

Пілоти підрозділу Держприкордонслужби «Фенікс» виявляють і знищують ворожі цілі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

"Воїни прикордонної комендатури РУБпАК працюють із найсучаснішими засобами розвідки та ураження, постійно підвищують свій професійний рівень", - йдеться у повідомленні.

Черговий результат — на Харківщині: знищено 4 мотоцикли, 2 БМП, автомобіль, гармату МТ-12, БпЛА Mavic та ліквідовано близько десяти окупантів.

Нагадаємо, прикордонники показали, як знищують ворожу техніку та окупантів на Харківщині.