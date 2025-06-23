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Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ багатофункціональний безпілотний наземний комплекс "TERMIT" українського виробництва

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

У відомстві зауважили, що гусеничний роботизований комплекс "TERMIT" призначений для виконання логістичних завдань і спостереження за діями ворога. Ємності акумуляторів вистачає на кілька годин безперервної роботи, за які робот здатен подолати кілька десятків кілометрів.

"TERMITи також можуть бути й носіями бойових модулів. Нова версія має покращені динамічні характеристики, має потенціал для подальшого удосконалення", — заявили в Міноборони.

"TERMIT" здатен перевозити до 300 кг ваги. Завдяки приземкуватому силуету, низькому центру ваги, гусеницям цей наземний робот може рухатись по різним типам ґрунтів та поверхонь: важким бездоріжжям, крутосхилами, долати перешкоди, рухатись траншеями тощо.

Залежно від поставлених завдань НРК "TERMIT" виготовляють у різних комплектаціях. Є платформи для здійснення медичної евакуації, виконання логістичних завдань, мінування території або транспортування додаткового спорядження.

Нагадаємо, у травні ЗСУ отримали на озброєння роботизований комплекс "Спайдер".

Раніше парк наземних платформ ЗСУ поповнив унікальний робот-амфібія "UNEX UGV".