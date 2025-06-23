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23 июня 2025, 10:22

За неделю украинские пограничники уничтожили более 200 российских окупантов

23 июня 2025, 10:22
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В течение недели, с 16 по 22 июня 2025 года, бойцы Госпогранслужбы уничтожили 226 захватчиков, 223 ранили, еще 10 окупантов взяли в плен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Также пограничники подбили 9 танков, 7 ББА, 2 САУ, 1 РСЗО, 3 БМП, 1 единицу инженерной техники, 218 транспортных средств врага, 3 маломерных плавсредства и 1 наземный роботизированный комплекс.

Уничтожили 11 орудий, 6 минометов, 59 средств связи и видеонаблюдения, 1 комплекс видеонаблюдения, 12 средств РЭБ (РЭР).

Ликвидировали 445 укрытий и позиций личного состава окупантов, 8 складов с боеприпасами, горюче-смазочными материалами и имуществом.

Кроме того, военнослужащие Госпогранслужбы поразили 433 вражеских БПЛА.

фото: ГПСУ

Ранее пограничники показали, как отбивают вражеские штурмы в Харьковской области.

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