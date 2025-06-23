За неделю украинские пограничники уничтожили более 200 российских окупантов
В течение недели, с 16 по 22 июня 2025 года, бойцы Госпогранслужбы уничтожили 226 захватчиков, 223 ранили, еще 10 окупантов взяли в плен.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Также пограничники подбили 9 танков, 7 ББА, 2 САУ, 1 РСЗО, 3 БМП, 1 единицу инженерной техники, 218 транспортных средств врага, 3 маломерных плавсредства и 1 наземный роботизированный комплекс.
Уничтожили 11 орудий, 6 минометов, 59 средств связи и видеонаблюдения, 1 комплекс видеонаблюдения, 12 средств РЭБ (РЭР).
Ликвидировали 445 укрытий и позиций личного состава окупантов, 8 складов с боеприпасами, горюче-смазочными материалами и имуществом.
Кроме того, военнослужащие Госпогранслужбы поразили 433 вражеских БПЛА.
Ранее пограничники показали, как отбивают вражеские штурмы в Харьковской области.