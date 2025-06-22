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22 червня 2025, 10:38

Військові моряки знищили російський Shahed

22 червня 2025, 10:38
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Сьогодні вночі, 22 червня, під час чергової повітряної атаки Росії військові моряки збили ворожий дрон-камікадзе типу "Shahed-136"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

"Військово-Морські Сили Збройних Сил України разом із підрозділами інших складових Сил оборони продовжують знищувати ворога на землі, в морі і повітрі!", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Харківщині бригада "Помста" спалила російську важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепьок".

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