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22 июня 2025, 12:45

Россия атаковала Украину баллистикой и дронами: как отработала ПВО

22 июня 2025, 12:45
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 22 июня российская армия выпустила по Украине ракеты, 47 ударных дронов типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО обезвредили 28 вражеских БпЛА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Враг запустил дроны из направлений – Курск, Приморско-Ахтарск – РФ. Также Россия ударила двумя баллистическими ракетами "Искандер-М/KN-23" из Воронежской и Ростовской областей, а также зенитной управляемой ракетой "С-300" из ВОТ Донецкой области.

Основным направлением удара была Черниговщина.

"По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежено 28 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и юге страны. 18 - сбиты огневыми средствами поражения, 10 - локационно потеряны/подавлены РЭБ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что попадание БпЛА зафиксировали в семи локациях, в частности, на Черниговщине, Сумщине и Одесщине.

Напомним, сегодня ночью военные моряки сбили вражеский дрон-камикадзе типа "Shahed-136".

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