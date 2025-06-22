Военные моряки уничтожили российский Shahed
Сегодня ночью, 22 июня, во время очередной воздушной атаки России военные моряки сбили вражеский дрон-камикадзе типа "Shahed-136"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.
"Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе!", - говорится в сообщении.
Напомним, в Харьковской области бригада "Месть" сожгла российскую тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек".
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