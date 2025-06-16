Масштабна репатріація завершена: додому повернули ще понад тисячу тіл
Сьогодні, 16 червня, відбувся завершальний етап репатріаційних заходів, узгоджених під час Стамбульських домовленостей
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Україна отримала ще 1245 тіл, які, згідно з інформацією російської сторони, належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям.
Таким чином, загальна кількість репатрійованих тіл в межах цих домовленостей складає 6057.
Процес репатріації був організований спільними зусиллями Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБУ, Збройних Сил України, МВС України та інших установ.
Українські військові, правоохоронці та судово-медичні експерти зараз працюють над підтвердженням особи кожного загиблого.
Нагадаємо, в неділю, 15 червня, в Україну в межах чергового етапу репатріаційних заходів повернули тіла 1 200 загиблих громадян, зокрема військовослужбовців.