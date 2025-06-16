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16 червня 2025, 14:53

Масштабна репатріація завершена: додому повернули ще понад тисячу тіл

16 червня 2025, 14:53
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фото: t.me/Koord_shtab
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Сьогодні, 16 червня, відбувся завершальний етап репатріаційних заходів, узгоджених під час Стамбульських домовленостей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Україна отримала ще 1245 тіл, які, згідно з інформацією російської сторони, належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям.

Таким чином, загальна кількість репатрійованих тіл в межах цих домовленостей складає 6057.

Процес репатріації був організований спільними зусиллями Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБУ, Збройних Сил України, МВС України та інших установ.

Українські військові, правоохоронці та судово-медичні експерти зараз працюють над підтвердженням особи кожного загиблого.

Нагадаємо, в неділю, 15 червня, в Україну в межах чергового етапу репатріаційних заходів повернули тіла 1 200 загиблих громадян, зокрема військовослужбовців.

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