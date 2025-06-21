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21 червня 2025, 10:45

Мінус 1060 окупантів – у Генштабі назвали втрати росіян за добу

21 червня 2025, 10:45
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Сили оборони за добу ліквідували 1060 окупантів, 1 танк, 5 бронемашини, 19 артсистем, 123 БПЛА, а також 116 одиниць авто та спецтехніки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить близько 1 010 390 солдат.

Нагадаємо, з початку 2025 року Сили оборони України уразили майже 20 тисяч (19 421) одиниць автомобільної техніки російських окупантів.

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