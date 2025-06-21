Мінус 1060 окупантів – у Генштабі назвали втрати росіян за добу
Сили оборони за добу ліквідували 1060 окупантів, 1 танк, 5 бронемашини, 19 артсистем, 123 БПЛА, а також 116 одиниць авто та спецтехніки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить близько 1 010 390 солдат.
Нагадаємо, з початку 2025 року Сили оборони України уразили майже 20 тисяч (19 421) одиниць автомобільної техніки російських окупантів.
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