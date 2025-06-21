Обмена телами: Россия передает Украине "чужих" солдат, – Зеленский

фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время последних обменов телами погибших военных Россия передала Украине не только тела своих солдат, но и граждан других стран

Об этом Владимир Зеленский сказал в ходе встречи с журналистами, передает RegioNews.

"Уже зафиксировано во время репатриаций, что тела 20 человек, переданных нам как наши погибшие военные, – это "русские". Хотя нам сказали, что это только украинцы и только военнослужащие. Но это ложь, уже зафиксированная. Иногда эти тела даже с российскими паспортами", – говорит глава государства.

Фото: Офис Президента

Зеленский подчеркнул, что Россия намеренно представляет ложную информацию, утверждая, что передает только тела украинских военных, чтобы создать иллюзию большего числа погибших украинцев.

"Мы, безусловно, хотим вернуть всех наших воинов и тела наших героев. Но мы точно не хотим возвращать "русских" просто для количества", – сказал Зеленский.

Владимир Зеленский также сообщил, что украинская сторона предоставила соответствующие данные России, однако ответов или конструктивной реакции со стороны Москвы пока не получила.

Напомним, 16 июня состоялся завершающий этап репатриационных мер, согласованных во время Стамбульских договоренностей. Украина вернула тела более 6000 погибших защитников.