РФ атаковала Украину сотнями беспилотников и тремя типами ракет

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

В ночь на 21 июня противник атаковал Украину 280 средствами воздушного нападения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Так, оккупанты запустили 272 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов. А также 2 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", 4 крылатые ракеты "Калибр" и 2 крылатые ракеты "Искандер-К".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10:00 противовоздушной обороной обезврежено 260 средств воздушного нападения противника, 145 - сбиты огневыми средствами, еще 115 - локационно потеряны.

Основное направление удара – Полтавщина. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в Кременчуге, падение сбитых обломков в 3-х локациях.

Напомним, ночью, 21 июня, российские войска совершили очередную массированную комбинированную атаку на Полтавщину. В Кременчугском районе зафиксированы прямые попадания и падение обломков на объектах энергетической инфраструктуры, ранен человек.